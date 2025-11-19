Turisme Comunitat Valenciana colabora con Relleu para ampliar el recorrido de la pasarela del pantano

Turisme destinará 50.000 euros para actuaciones de mejora que permitan resaltar la singularidad de este recurso turístico, ejecutando acciones de ampliación y mejora del recorrido de la pasarela del pantano, con el fin de impulsar el turismo de interior en la zona.

El objetivo, ofrecer a turistas y senderistas una ruta de mayor longitud y atractivo, accesible durante todo el año, permitiendo realzar recursos del municipio como balsas de riego, azudes, acequias, un horno de cal y las huertas de secano donde se cultivan olivos, almendros y algarrobos. Relleu será el encargado de ampliar el recorrido de la pasarela y de gestionar, solicitar y obtener los permisos necesarios para la ejecución de los trabajos.

Escuchamos a Lino Pascual, alcalde de Relleu

La actuación contempla la habilitación de la ruta del río Amadorio, mediante la instalación de un mirador de cristal en uno de los puntos más espectaculares del desfiladero, así como la creación de pasarelas aéreas ancladas a las paredes rocosas del barranco. Todo ello permitirá disfrutar de un paseo fluvial en un entorno natural de gran belleza, accesible para la mayoría de visitantes durante todo el año.

La pasarela del pantano de Relleu está ubicada en la presa del pantano del río Amadorio, una construcción hidráulica del siglo XVIII y una de las mejores conservadas de la Comunitat Valenciana.

Turisme Comunitat Valenciana y el Ayuntamiento de Relleu coinciden en la conveniencia de ampliar el recorrido de la pasarela del pantano con el objetivo de contribuir a un desarrollo turístico sostenible que redunde en una mayor cohesión económica, territorial y social.