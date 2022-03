El tripartito vilero defiende a Sellés y tumba la moción de C's que pedía su dimisión

El pleno de La Vila Joiosa debatía hoy la moción de Ciudadanos en la que se solicitaba la dimisión de la concejala socialista de Turismo, Playas y Fiestas, Marta Sellés o bien que el alcalde le retire sus competencias por haber mentido, según los naranjas, en el pleno en el que facilitó los conceptos de unas facturas expedidas en compra de alimentos.

La edil dio cuenta, en el pleno de febrero, de una factura relacionada con un almuerzo, celebrado en nochebuena, de agradecimiento a los funcionarios. Sellés reconoció luego que hubo un baile de fechas, tras presentar los funcionarios un escrito por registro negando haber participado en ningún almuerzo en esas fechas. Para Ciudadanos, no fue un error y pide aclarar esa y otras facturas de "contratos a familiares o amigos" ya que podría estar incurriendo en "malversación de fondos públicos" según se lee en la moción, aunque el portavoz naranja, Francisco Pérez Buigues ha querido matizar, tras afirmar que los contraros eran "irregulares, si no rayaban la ilegalidad", que "no queremos decir que haya habido malversación".

El PP se abstenía y pedía que antes de asumir consecuencias se abriera un expediente informativo que aclare el asunto, mientras que el tripartito cerraba filas en torno a la edil, que explicaba de nuevo que toda la cuestión se reduce a una equivocación y niega contratos a familiares acusando de mentir a Ciudadanos, porque las que habían hecho eran "acusaciones muy graves". La edil ha exigido a Ciudadanos que le pida perdón, mientras que el alcalde, Andreu Verdú, defendía a su edil y acusaba a C’s de estar siempre “enfangando” la política.

Tasas y ayudas para Ucrania

En el pleno de la Vila también se ha aprobado la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo y el subsuelo de las vías públicas municipales a petición de la Diputación de Alicante.

La ordenanza se modifica a instancias de la Diputación porque, como también se aprobaba hoy en el plenario, a partir de ahora esa tasa la cobrará directamente SUMA Gestión Tributaria. El portavoz del PP, Jaime Lloret, ha aprovechado para dar la “bienvenida al neo-liberalismo” a los socialistas y Compromís que, hace unos años, querían municipalizar todos los cobros y ahora los externalizan.

El pleno también aprobaba por unanimidad condenar la agresión de Rusia a Ucrania, realizar una subvención directa de 10.000 euros a Cruz Roja o una ONG que pueda hacer llegar ayuda a los refugiados y normalizar el escudo de la Vila, devolviéndole la imagen de la corona original que tenía antes de ser modificada en los años 70s

Negativa al Plan Tecnológico

En cambio, el equipo de gobierno votaba en contra de la moción popular para establecer un Plan de Desarrollo Tecnológico de los negocios de la Vila que potencie la presencia e intercambio comercial de las mismas en internet. A ese respecto, la negativa del tripartito se ha basado, según explicaba la edil del área, Marta Ronda, que ya existe el portal del comerciante y ha afirmado que el consistorio, se ha puesto en contacto con asociaciones para ver como dinamizar el sector y está pendiente de revisión una propuesta de AVEA