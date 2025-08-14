Tres nuevas sillas infantiles anfibias en los puntos de playas accesibles de Benidorm

Las sillas se ubicarán en los tres puntos de playa accesible que tiene la ciudad; en La Cala, Parque de Elche y Levante.

Escuchamos al alcalde de Benidorm, Toni Perez

En los meses de junio, julio y agosto del año pasado el número de bañistas usuarios de este servicio fue de 8.684 personas, lo que supuso más de 1.500 bañistas más que un año antes. En concreto, en junio de 2024 fueron 2.840 usuarios, en julio 3.216 y en agosto 2.628. Por puntos de playas accesibles, el de La Cala registró 958 bañistas en el total de los tres meses, el de Levante alcanzó los 2.544 y el del Parque de Elche obtuvo las cifras más elevadas con un total de 5.182 personas.