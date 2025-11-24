La tercera planta del Hospital Marina Baixa retrasa su apertura por falta de camas pese a tener las obras finalizadas

Según fuentes sindicales, la reforma del área está concluida, pero la apertura se ha pospuesto por la falta de camas físicas necesarias para completar su puesta en funcionamiento.

La actuación, valorada en 1,6 millones de euros, se ha desarrollado por fases y ha culminado con la renovación integral de la zona central de la planta. La intervención ha permitido adaptar habitaciones y aseos a criterios actuales de accesibilidad, además de modernizar los sistemas de climatización y gases medicinales, mejorar la iluminación y renovar carpinterías y suelos.