Subvención de la Diputación para la fase diagnóstica del II Plan de Igualdad de Oportunidades de la plantila municipal de La Vila

El ente provincial ha concedido 2.373 euros al consistorio para la realización de este diagnóstico. La finalidad de estas ayudas es asistir y cooperar con los municipios en la incorporación de la óptica de la igualdad de género en todo el desarrollo de sus políticas públicas locales.

El diagnóstico de situación se diseña como el documento que servirá para evaluar la incorporación del principio de igualdad en los diversos ámbitos de la gestión de Esta acción básicamente va a indicar el grado de coincidencia entre la gestión de los RRHH en la organización municipal con la normativa de referencia para la realización de los Planes de Igualdad en las organizaciones.

Recordar que en el pleno celebrado ayer el consistorio de Villajoyosa aprobó por unanimidad el II Plan de Igualdad del Ayuntamiento