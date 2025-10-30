Reciclaje

Subvención de la Conselleria de Medio Ambiente de 5.370.000 euros para la futura Planta de Voluminosos

El Consorci Mare logra esta subvención cuyo objetivo es la construcción de esta planta de voluminosos que servirá para fortalecer la red pública de infraestructuras de gestión de residuos

Este proyecto estratégico busca reforzar la infraestructura pública de gestión de residuos y mejorar la reutilización y el reciclado de residuos voluminosos. La subvención, de los fondos europeos NextGenerationEU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, permitirán dotar al Complejo Ambiental de El Campello de una innovadora planta de tratamiento de residuos voluminosos. Escuchamos a José Ramón González de Zarate, presidente del Consorci Mare

El Consorci Mare ve premiada así su gestión eficiente y sostenible de los residuos gracias a las mejoras implementadas en la Planta de El Campello y en su red general de instalaciones de gestión de residuos.

El objetivo de esta inversión es fortalecer la red pública de infraestructuras de gestión de residuos y avanzar en la reutilización y el reciclaje de materiales voluminosos, tanto mediante la construcción de nuevas instalaciones como a través de la modernización de las ya existentes.

