Subvención de la Conselleria de Medio Ambiente de 5.370.000 euros para la futura Planta de Voluminosos

Este proyecto estratégico busca reforzar la infraestructura pública de gestión de residuos y mejorar la reutilización y el reciclado de residuos voluminosos. La subvención, de los fondos europeos NextGenerationEU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, permitirán dotar al Complejo Ambiental de El Campello de una innovadora planta de tratamiento de residuos voluminosos. Escuchamos a José Ramón González de Zarate, presidente del Consorci Mare

El Consorci Mare ve premiada así su gestión eficiente y sostenible de los residuos gracias a las mejoras implementadas en la Planta de El Campello y en su red general de instalaciones de gestión de residuos.

El objetivo de esta inversión es fortalecer la red pública de infraestructuras de gestión de residuos y avanzar en la reutilización y el reciclaje de materiales voluminosos, tanto mediante la construcción de nuevas instalaciones como a través de la modernización de las ya existentes.