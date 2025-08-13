Fiestas y Cultura

Solicitud para que el Desembarco de las Fiestas de la Vila sea declarado Bien de Interés Cultural Inmaterial

La moción del equipo de Gobierno ha sido dictaminada en la Comisión Informativa y a ella se han adherido los grupos políticos de PSOE, Compromís y Gent per La Vila

La propuesta incluye la creación de una Comisión Local de Salvaguardia, integrada por el consistorio y la Associació Santa Marta. La moción del equipo de Gobierno ha sido dictaminada en la Comisión Informativa y a ella se han adherido los grupos políticos de PSOE, Compromís y Gent per La Vila.

Escuchamos a Jaime Santamaría, concejal de Fiestas

La propuesta recoge el inicio del expediente para solicitar esta declaración, así como la comunicación de dicho trámite a Dirección General de Cultura. Se incluye la constitución de una Comisión Local de Salvaguarda, integrada por el Ayuntamiento y l’Associació Santa Marta. La propuesta recoge además “establecer un Plan de Salvaguardia 2025–2029 con indicadores públicos de sostenibilidad, accesibilidad, digitalización, archivo audiovisual y transmisión de saberes tradicionales”.

