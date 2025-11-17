Pesca

Solicitud a la Comisión Europea que se permita la pesca en el Mediterráneo por la recuperación de los stocks

El Reglamento (UE) 2025/219 limita la pesca de arrastre en el Mediterráneo en 2025. Esta restricción, sumada a las de años anteriores, ha llevado al sector al borde del colapso, poniendo en peligro más de 17 000 puestos de trabajo y 500 embarcaciones

Onda Cero Marina Baixa

La Vila Joiosa |

Leire Pajín, eurodiputada socialista, solicita que se reevalúen de forma urgente las medidas para satisfacer la demanda navideña de especies clave y “evitar daños socioeconómicos irreversibles”. Esta solicitud se lleva a cabo tras el informe del Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca (CCTEP) que confirma la «recuperación de los stocks» en el Mediterráneo occidental, como explica la eurodiputada Leire Pajín

La eurodiputada recuerda que “a pesar de que el sector ha adoptado medidas de sostenibilidad, los pescadores no han podido completar su cuota de días”, y que por ello han sufrido un recorte de más del 15% en sus ingresos. Por eso pide una revisión urgente del Reglamento para permitir que los pescadores operen durante los días restantes de 2025″

La pregunta ha sido suscrita también por los eurodiputados Nicolás González Casares, Sandra Gómez López, Laura Ballarín Cereza, Javi López y Lina Gálvez

