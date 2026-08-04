Sofía Giménez y sus Damas de Honor protagonistas del Acto de Coronación de la Reina el sábado 8 de agosto

La Casa de Cultura de l'Alfàs del Pi acogerá este sábado 8 de agosto, a partir de las 21:45 horas, el tradicional acto de Coronación de la Reina Infantil y la Corte de Honor de las Fiestas 2026, una de las ceremonias más emotivas y simbólicas del calendario festivo alfasino. El acto está organizado por los Mayorales de las Fiestas del Jubileo y del Santísimo Cristo, la Penya l’Impacte. Esta mañana su presidenta, Andrea Alonso, acompañada por los miembros de la Comisión Festera, Alba Sola y Rubén Medini, junto a algunas de las protagonistas de la Coronación, y la concejala titular del área, Sandra Gómez, han animado a todo el mundo a acudir y participar de una noche llena de emociones.

La gran protagonista de la velada será Sofía Giménez Such, que recibirá oficialmente la corona como Reina Infantil de las Fiestas 2026. Junto a ella estarán las diez niñas que integran la Corte de Honor Infantil: Sara Luengo Tormo, Noa Soler García, Lola Herrero Albacete, Martina Zaragoza López, Martina Saval Dueñas, Belén Lambrich Giménez, Martina Agulló Soler, María Seguí Savall, Martina Bernal Blasco y Eider López Martínez.

La Coronación permitirá revivir la ilusión del pasado mes de marzo, durante la Gala de Elección de la Reina Infantil y la Corte de Honor, celebrada también en la Casa de Cultura y que reunió a numeroso público. Aquel espectáculo destacó por su cuidada puesta en escena, las actuaciones musicales y coreográficas, el ambiente festivo y la emoción que acompañó a cada uno de los momentos de la gala. Tras las distintas presentaciones y desfiles, el nombre de Sofía Giménez Such fue recibido con una gran ovación al ser proclamada Reina Infantil de las Fiestas 2026, culminando una noche muy especial para todas las participantes y sus familias.

La ceremonia del próximo sábado supone uno de los actos más representativos de las Fiestas Mayores en honor al Jubileo y al Santísimo Cristo del Buen Acierto, una cita en la que tradición, emoción y sentimiento vuelven a darse la mano para rendir homenaje a las niñas que representarán a l'Alfàs del Pi en las Fiestas del Cristo en noviembre.

La concejala de Fiestas, Sandra Gómez, ha querido invitar a toda la ciudadanía a participar en esta celebración. "La Coronación es uno de esos actos que emocionan generación tras generación. Es una noche muy especial para Sofía, para las niñas que forman parte de la Corte de Honor y para sus familias, pero también para todo el pueblo, porque representa el comienzo de unas fiestas que vivimos con mucha ilusión y sentimiento".

La concejala ha animado a participar y entre todos dejar pequeña la Casa de Cultura. "Invitamos a todo el mundo a acompañarnos este sábado y a compartir una velada entrañable, llena de emoción y de tradición. Queremos que nuestras representantes sientan el cariño de todo el pueblo en un acto que forma parte de la esencia de nuestras Fiestas Mayores y que cada año reúne a varias generaciones en torno a una de las celebraciones más queridas de nuestro calendario festivo". Una ceremonia preliminar de las fiestas venideras, una noche que promete estar llena de emoción, ilusión y momentos inolvidables.