Seguridad Ciudadana

El sindicato policial de Benidorm ha denunciado que los agentes interinos de Policía Local siguen sin poder portar armas

El sindicato SPPLB, junto con la organización FESEP, envian una queja formal al Conseller de Emergencias e Interior y le exigen que cambie de forma urgente la ley valenciana que regula a las policías locales

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

Actualmente, la ley impide que los policías interinos puedan llevar armas de fuego, a pesar de que hacen el mismo trabajo que los agentes con plaza fija.

Desde el sindicato critican que, a pesar de haber avisado al gobierno valenciano hace más de dos años, no se ha hecho nada al respecto.

Francisco González, secretario autonómico de FESEP y vicepresidente nacional del sindicato Policial y de Bombero de Benidorm, asegura que esta situación pone en riesgo tanto a los agentes como a la ciudadanía.

Desde el sindicato, piden a los alcaldes y concejales de la Comunidad Valenciana que apoyen este cambio legal y respalden a sus cuerpos de policía local.

