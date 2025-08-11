El sindicato CSIF denuncia actos vandálicos en los vehículos de trabajadores del Hospital Marina Baixa que aparcan en los aparcamientos provisionales

Además, el sindicato ha denunciado hurtos y daños en los vehículos de los trabajadores del centro hospitalario comarcal. Algunos empleados han sufrido incidentes de forma repetida, lo que ha generado un clima de inseguridad.

Aun con el refuerzo de la vigilancia policial y del personal de seguridad, el sindicato reclama medidas adicionales como cámaras, más guardias, un parking exclusivo para empleados y compensaciones a los afectados.

La Policía Local de la Vila realiza controles rutinarios diarios en el área del Hospital de la Marina Baixa en los diferentes turnos de trabajo y ya se están investigando los últimos incidentes. El trabajo de vigilancia en el área del centro sanitario la está asumiendo la Policía Local para apoyar el trabajo de la Guardia Civil. El consistorio ya ha solicitado a la Subdelegación de Gobierno el aumento de efectivos de Guardia Civil para poder atender las necesidades de la población de Villajoyosa.