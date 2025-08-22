Bienestar Social y Educación

Siete alumnos de Benidorm con necesidades severas han disfrutado de la escuela de verano gracias a una subvención municipal

La subvención del consistorio asciende a 12.600 euros

Siete alumnos de Benidorm con necesidades severas han disfrutado de la escuela de verano gracias a una subvención municipal
Esta actividad se ha desarrollado en el colegio de Educación Especial El Secanet de la Vila, al que todos acuden durante el resto del año.

Benidorm ha invertido 12.600 euros para costear el servicio durante los meses de julio y agosto con una subvención que se ha concedido por primera vez a las familias para costear al cien por cien este servicio. El objetivo era garantizar que estos alumnos pudieran estar en el entorno más adecuado para atender las dificultades educativas y facilitar la conciliación de las familias durante el periodo de las vacaciones escolares y ha estado apoyado por cinco monitores.

