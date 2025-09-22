Las 6 Islas Ecológicas del Consorci Mare estaran implantadas antes del puente de octubre en varios municipios del interior de la Marina Baixa

A la ya instalada en Relleu se sumará ésta semana y en las próximas hasta mitad de octubre otras islas ecológicas en los municipios de Tarbena, Bolulla y Benimantell. Escuchamos a José Ramón González de Zarate, presidente del Consorci Mare.

Estas modernas islas del reciclaje contienen seis contenedores en su interior para separar hasta seis fracciones de residuos diferentes que no se pueden depositar en los contenedores tradicionales y que permiten al consorcio avanzar hacia una economía circular.

Junto con el aceite y la ropa, y el orgánico entre otros, el Consorci recoge así 12 residuos que recogen in situ un servicio 24 horas al día todos los días del año