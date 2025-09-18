Turismo

Septiembre se reafirma como prolongación de la temporada estival en el sector turístico de Benidorm y la comarca

Los datos de ocupación hotelera muestran que los resultados de la primera quincen son una continuación muy cercana a los resultados de los datos de los meses de julio y agosto

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

Así lo ha dado a conocer la empresarial hotelera HOSBEC en sus datos ofrecidos sobre esta primera quince del mes de septiembre y las previsiones de la segunda

Benidorm vuelve a situarse como no podía ser de otra manera en cabeza con unos resultados que llegan al 90%. Escuchamos a Mayte García, directora ejecutiva de HOSBEC

Otros municipios de la comarca como por ejemplo Altea con un 93% o Altea con un 88% muestran esta capacidad del mes de septiembre con un buen tiempo y una excelente oferta alojativa y de ocio para ser la continuación de este verano 2025. La segunda quincena de septiembre y con la que ya entraremos en el otoño parace que las reservas muestran que obtendrá un buen resultado turístico

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer