Septiembre se reafirma como prolongación de la temporada estival en el sector turístico de Benidorm y la comarca

Así lo ha dado a conocer la empresarial hotelera HOSBEC en sus datos ofrecidos sobre esta primera quince del mes de septiembre y las previsiones de la segunda

Benidorm vuelve a situarse como no podía ser de otra manera en cabeza con unos resultados que llegan al 90%. Escuchamos a Mayte García, directora ejecutiva de HOSBEC

Otros municipios de la comarca como por ejemplo Altea con un 93% o Altea con un 88% muestran esta capacidad del mes de septiembre con un buen tiempo y una excelente oferta alojativa y de ocio para ser la continuación de este verano 2025. La segunda quincena de septiembre y con la que ya entraremos en el otoño parace que las reservas muestran que obtendrá un buen resultado turístico