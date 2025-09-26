Satisfacción en el Sindicato Profesional tras la celebración de la mesa general de negociación de la modificación puntual de la RPT de Benidorm

La mayoría de las propuestas del Sindicato Profesional han sido atendidas, indicándoles que aquellas que llevan aparejado un coste económico, se podrán negociar/atender en cuanto se tenga partida presupuestaria, como explica Paco Angel González, presidente del SPPLB

La propuesta de modificación de la relación de puestos de trabajo, sometida a la Mesa General de Negociación, es una propuesta motivada y avalada por los informes de los Jefes de Departamento de las diferentes Áreas, y sometida a las directrices marcadas por la Intervención Municipal.

EL Sindicato siempre se ha posicionado a favor de la creación de empleo para regularizar la posición de los trabajadores municipales, sin necesidad de acudir a los Tribunales de Justicia, es decir, una relación de puestos de trabajo acorde a las necesidades de cada área y tras el compromiso de la Administración en atender sus peticiones, el posicionamiento ha sido a favor.