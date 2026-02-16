La ruta al Faro de l’Albir renueva el galardón Sendero Azul 2026

La ruta al Camino al Faro de l’Albir ha sido reconocida nuevamente con el galardón Sendero Azul 2026, que distingue a los senderos mejor conservados y accesibles. Este itinerario, ideal para senderismo y completamente accesible para personas con movilidad reducida, es la segunda ruta más visitada de la Red de Espacios Naturales de la Generalitat Valenciana.

El concejal de Turismo y Medio Ambiente, Luis Miguel Morant, celebra esta distinción, que refuerza la imagen de l’Alfàs del Pi como un destino comprometido con la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.

L’Alfàs del Pi suma un total de ocho galardones entre Banderas Azules, Sendero Azul y Centros Azules, posicionándose entre los destinos turísticos de España más respetuosos con el medio ambiente, su conservación y difusión.