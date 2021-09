La rotura de un colector de fecales obliga a izar la bandera negra en la Basseta de L’Oli el fin de semana

La rotura de una tubería que canaliza aguas residuales obligó a prohibir el baño en la playa de la Basseta de L'Oli al verterse al mar su contenido. Al parecer, aunque estas tuberías llevan asociado un sistema de alarmas para detectar fisuras y desperfectos o cambios de presión, en esta ocasión falló eses sistema de aviso y no se detectó a tiempo de evitar la rotura. "La tubería vertió aguas fecales a la zona de baño" y el ayuntamiento tuvo que avisar a la policía y a Hidraqua, la entidad encargada del mantenimiento de las conducciones, para que reparara la avería, "izándose la bandera negra como aviso y cerrando la zona al baño" según ha explicado José Carlos Gil es el edil de Medio Ambiente.

La concejalía de José Carlos Gil y la de Aguas, que dirige el edil Pedro Alemany, han informado de que se trata de "una avería no frecuente pero común", no causada, en ningún caso, por el mal estado de las tuberías, "por lo que no es probable que se vuelva a producir otra rotura similar en breve".

La rotura ya está solucionada y desde hoy ya ondea la bandera verde en la Basseta de L’Oli.

Por su parte, el líder del Partido Popular de la Vila, Jaime Lloret, se ha referido hoy a este escape, pero no lo ha considerado un hecho aislado. El PP critica el mal estado de limpieza en que se encuentra la Vila en general. Así, Lloret ha asegurado que las calles están sucias "desde hace mucho tiempo" y que "no se pone remedio" a ello y, ahora, se suma además la bandera negra "que ahuyenta al turismo". Además, este fin de semana también en el PP se han recibido quejas "del estado de limpieza del campo de fútbol del Nou Pla".

Lloret ha concluido instando al alcalde de la Vila, Andreu Verdú, a que deje "de hacerse fotos" y "comience a trabajar" en la limpieza de la ciudad.