La rotonda prevista en Altea sigue sin ejecutarse pese a tener el proyecto desde 2023

El portavoz socialista en la Diputación de Alicante, Vicente Arques, ha vuelto a señalar la falta de avances en la que ya denomina la “rotonda fantasma” de Altea, una infraestructura incluida en el Plan Especial de Mejora de Accesos 2022-2026 y que, pese a haberse presentado en 2022 y contar con el proyecto redactado desde 2023, continúa completamente paralizada.

Arques recuerda que esta actuación disponía de una partida de 30.000 euros en 2023 para la redacción del proyecto y que debía ejecutarse en 2024 con un presupuesto estimado de 270.000 euros. Sin embargo, asegura que a día de hoy no existe ningún progreso ni fecha prevista para el inicio de las obras. El portavoz responsabiliza de la situación al Partido Popular y a la “incapacidad de gestión” del presidente de la Diputación, Toni Pérez, lo que, afirma, podría retrasar la construcción hasta 2027.

Según la información publicada por la propia Diputación Provincial, los trabajos previstos para esta glorieta incluían el desmontaje de toda la señalización vertical existente, la instalación de una nueva adaptada al diseño de la futura rotonda y el repintado completo de la señalización horizontal. El plazo estimado para ejecutar estas actuaciones era de cuatro meses, un calendario que, por el momento, continúa sin activarse.