Reunión del síndic de barrio Paco Pérez Buigues con vecinos de la Tellerola-Secanet-El Torres de la Vila

El objetivo de este tipo de acciones es tratar cuestiones del día a día de los barrios y, además, conversar sobre la historia y las peculiaridades de las calles y barrios. La reunión se celebró en el CEIP La Hispanitat y en ella se trataron algunas cuestiones relacionadas sobre todo con incidencias o necesidades del barrio y que tienen que ver con temas como el asfaltado, la iluminación o la presión del agua.

Escuchamos a Paco Pérez Buigues, síndic de Barri

El síndic de este barrio avanzó que se “va a invertir en las canalizaciones que hay hechas para mejorar el servicio de agua. Se trata de redes antiguas y muy pequeñas que dan problemas. Se va a actuar para mejorarlo junto a la empresa concesionaria del agua. En cuanto al asfaltado, hay un proyecto de asfaltado que va a ponerse en marcha en breve y que cuenta con una inversión de 3 millones de euros para calles y un millón de euros más para caminos. Y en cuanto a la iluminación, Pérez Buigues indicó que también está previsto realizar una mejora en zonas como la del Secanet y la Tellerola.