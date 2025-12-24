Reunión preliminar para la organización de la Copa del Mundo de Ciclocross en Benidorm

Deporte y Seguridad Ciudadana

El 18 de enero se disputará en Benidorm empieza la prueba de la Copa del Mundo de Ciclocross y los distintos departamentos ya han comenzado a preparar esta prestigiosa prueba internacional

La ciudad de Benidorm ha empezado con los trabajos preparatorios de la prueba de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI que se correrá en el parque de El Moralet el domingo 18 de enero.

Seguridad Ciudadana, Deportes, Javi Jordá y Parques y Jardines, han participado en una reunión preparatoria en la que se han aborado cuestiones relativas a la seguridad y reordenación de la movilidad en el entorno de El Moralet con motivo del montaje y desarrollo de la prueba.

En la reunión también estuvieron presentes el equipo de la empresa organizadora de la prueba, así como representantes de Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía (CNP), Policía Local y Protección Civil, y técnicos de las áreas de Seguridad Ciudadana y Deportes.

Esta ha sido la primera de una serie de reuniones sectoriales que se realizarán en las próximas semanas para perfilar la prueba y los diferentes dispositivos sanitarios, de movilidad y de seguridad para una cita que está previsto congregue a más de 15.000 personas.

