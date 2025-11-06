La residencia de mayores de Benidorm, entre las once beneficiarias del nuevo servicio de gestión integral de la Generalitat

El objetivo de esta iniciativa que busca dar un enfoque estratégico para coordinar y optimizar todos los aspectos operativos, asistenciales y administrativos del centro, buscando mejorar la eficiencia, la calidad de vida de los residentes y el bienestar del personal.
En la provincia de Alicante se beneficiarán cinco residencias y centros de día, entre ellos la residencia de Benidorm. En esta provincia, la duración de los contratos será de tres años, con un importe de licitación de 69.428.689 euros, y la posibilidad de prórroga por dos años adicionales.