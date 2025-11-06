servicios sociales

La residencia de mayores de Benidorm, entre las once beneficiarias del nuevo servicio de gestión integral de la Generalitat

El Pleno del Consell ha autorizado la contratación del servicio de gestión integral de once residencias y centros de día para personas mayores dependientes de titularidad pública de la Generalitat, por importe de 131 millones de euros para tres años, prorrogable dos años más, con una inversión total de hasta 209,5 millones de euros

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

La residencia de mayores de Benidorm, entre las once beneficiarias del nuevo servicio de gestión integral de la Generalitat
La residencia de mayores de Benidorm, entre las once beneficiarias del nuevo servicio de gestión integral de la Generalitat | Onda Cero Marina Baixa

El objetivo de esta iniciativa que busca dar un enfoque estratégico para coordinar y optimizar todos los aspectos operativos, asistenciales y administrativos del centro, buscando mejorar la eficiencia, la calidad de vida de los residentes y el bienestar del personal.

En la provincia de Alicante se beneficiarán cinco residencias y centros de día, entre ellos la residencia de Benidorm. En esta provincia, la duración de los contratos será de tres años, con un importe de licitación de 69.428.689 euros, y la posibilidad de prórroga por dos años adicionales.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer