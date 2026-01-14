Rescate de dos escaladores en el Puig Campana

La hora de aviso de la intervención se produjo a las cinco de la tarde y se centró en el rescate de 2 escaladores a unos 300 metros de altura en el espolón central del Puig Campana, en la reunión del 5 largo. Dieron aviso los mismos escaladores por agotamiento y porque se estaban acabando las horas de sol, por lo que Bomberos salió a realizar esta intervención haciendo un rescate ágil para poder culminar dentro de las horas de luz. Una vez con los escaladores, los remontaron con grúa hasta el helicóptero y fueron llevados al parque de San Vicente. No hubieron heridos y los medios usados fueron un helicóptero de rescate más el grupo especial de rescate, la intervención terminó a las 18:40.