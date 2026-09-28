Renovación del parque infantil en la urbanización Terra Marina y un nuevo parque de calistenia en Finestrat

Una de las actuaciones más reciente ha tenido lugar en la urbanización Terra Marina, donde han renovado el parque infantil y han creado un parque de calistenia para la práctica de deporte al aire libre.

Desde esta nueva instalación la Alcaldesa de Finestrat, Nati Algado, afirmó que “una herramienta clave para nosotros es escuchar las necesidades de nuestra ciudadanía. De ahí, que en la Fiesta de las Familias celebrada en junio hicimos una consulta sobre sus impresiones, que sentían y qué espacios consideraban que debíamos abordar. De esa consulta surgen estas propuestas de zonas de deporte, espacios de convivencia en áreas como las diferentes urbanizaciones. Ya podemos decir que en Terra Marina hemos renovado este parque infantil y hemos creado un nuevo espacio deportivo con este parque de calistenia”.

Detalles de la actuación

En Terra Marina han renovado el parque infantil existente con la instalación de una nueva torre de juegos con zona de trepa y tobogán, además de la renovación del pavimento de seguridad. El nuevo espacio ocupa alrededor de 30 metros2.

Junto a este parque infantil, el Ayuntamiento ha creado una nueva zona de calistenia de unos 65 metros2, equipada con varios elementos diferentes para la práctica deportiva, entre ellos dos bancos de abdominales. El conjunto está diseñado para favorecer un uso inclusivo pues también cuenta con elementos adaptados para personas con movilidad reducida.

Toda la zona dispone de pavimento continuo de caucho de seguridad, tanto para mejorar la comodidad durante la práctica deportiva como para garantizar unas condiciones adecuadas de uso.

La inversión conjunta de estas actuaciones asciende a 26.000 euros y cuenta con una subvención de Agenda 2030. Además, esta intervención da respuesta a las propuestas recogidas en las consultas realizadas a la ciudadanía durante la 1ª Fiesta de las Familias, celebrada el pasado mes de junio.

Más espacios para el deporte y el ocio

Esta actuación se suma a los trabajos que el Ayuntamiento está desarrollando actualmente en otra parcela municipal situada frente a Balcón de Finestrat, donde se está transformando una antigua zona de columpios para crear un nuevo espacio de calistenia. De igual modo, en este entorno están habilitando una pista multideportiva, ampliando así la oferta de espacios públicos destinados a la actividad física y el ocio al aire libre.

“Las obras ya están están en marcha. Finalizarán en los próximos días. El área de actuación es el parque que hay en la parcela justo enfrente del CEIP Balcó de Finestrat, en la parte más alta y que también queda próxima al Instituto. Allí vamos a poner otro parque de calistenia, también bancos y mesas. Es nuestra apuesta por seguir mejorando espacios públicos, y que niños, niñas, jóvenes, familias y mayores puedan disfrutarlos, cerca de sus viviendas, fomentando al mismo tiempo la práctica deportiva al aire libre, los hábitos saludables y la convivencia”, concluyó la Alcaldesa, Nati Algado