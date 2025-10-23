Relleu y la Diputación buscan soluciones a los problemas de abastecimiento y turbidez del agua potable

La entidad provincial y el consistorio de Relleu trabajan conjuntamente para solucionar los problemas de abastecimiento y turbidez que presenta la red de agua potable del municipio. Escuchamos a Lino Pascual, alcalde de Relleu

La vicepresidenta primera de la Diputación y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, ha estado en el municipio para conocer de primera mano la situación y estudiar, junto al alcalde y los técnicos municipales, las actuaciones necesarias para mejorar el servicio. Escuchamos a Lino Pascual, alcalde de Relleu

El primer edil plantea la construcción de una planta potabilizadora para el pozo de Maset del Vicari con el fin de acabar con los problemas de turbidez y presencia de hierro. Esta nueva potabilizadora complementaría a la planta potabilizadora con la que ya cuenta el municipio gracias a una subvención de la Diputación de 767.000 euros del año 2023. Con esta actuación se aumentaría la capacidad de almacenamiento y garantizar el suministro, especialmente durante los meses de verano, cuando la población del municipio se incrementa notablemente. Esta actuación permitiría aumentar la capacidad de almacenamiento y garantizar el suministro, especialmente durante los meses de verano, cuando la población del municipio se incrementa notablemente.