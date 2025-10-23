Refuerzan las actuaciones de prevención de incendios forestales en partidas rurales de Finestrat

Reducir el riesgo de propagación del fuego en caso de producirse un incendio forestal. Con este objetivo prioritario Finestrat impulsa los trabajos de ejecución de un área cortafuegos perimetral en las partidas Ramal de Loix y también en La Font del Molí. Con ello, generan una franja de seguridad entre las edificaciones existentes y el entorno forestal y natural, reduciendo considerablemente el riesgo de propagación de incendios.

Escuchamos a Juanfran Pérez Llorca, alcalde de Finestrat

El presupuesto de la actuación asciende a 15.585€, subvencionado al 100% por la Conselleria de Medio Ambiente, y el objetivo es seguir llevando a cabo este tipo de actuaciones en lo que son zonas de gran afluencia de público, donde también hay edificaciones y zona de barbacoas con la prioridad de minimizar cualquier riesgo y sobre todo, conservar el paraje protegido Puig Campana, un espacio de gran valor ambiental y paisajístico.