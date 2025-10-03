El PSOE de Villajoyosa propone la instalación de fuentes en los paseos marítimos y playas del municipio

Con esta iniciativa, el PSOE busca dar respuesta a criterios de accesibilidad universal, salud pública, bienestar animal y sostenibilidad, mejorando la experiencia ciudadana en una de las zonas más transitadas y emblemáticas del municipio. El PSOE presentará una moción en la que solicita al Pleno municipal la puesta en marcha de un proyecto para dotar al frente litoral del municipio con fuentes de agua potable adaptadas tanto para personas como para mascotas y perros lazarillos.

Escuchamos a Xente Sebastiá, concejal socialista de la Vila Joiosa

La moción pide encargar un estudio de viabilidad para la instalación de esas fuentes de agua potable, con diseño adaptado para personas y mascotas, en el Paseo de la Playa Centro, zona de l’Antoneta, playa d’Estudiants, playa del Torres y playa del Paradís.

Igualmente, los socialistas han solicitado en su propuesta que se incluya en los próximos presupuestos municipales una partida económica específica destinada a la ejecución del proyecto, en caso de resultar viable técnica y urbanísticamente, así como explorar posibles vías de financiación complementarias, tales como subvenciones autonómicas, provinciales o programas europeos, que permitan cofinanciar las actuaciones.