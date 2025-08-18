EL PSOE de la Vila denuncia que el PP volverá a endeudar al municipio durante 20 años con 23 millones de euros. Este endeudamiento, supone el 50% del presupuesto anual, puede suponer un freno al crecimiento a medio y largo plazo. En la comisión informativa de Hacienda del mes de agosto se ha debatido sobre la petición de un crédito por importe de casi 23 millones de euros.

El equipo de gobierno de Villajoyosa defiende que el préstamo es necesario para acometer inversiones prioritarias y productivas que generarán empleo y dinamizarán la economía local. Entre ellas destacan la Casa de la Música, el colector del Refoio o el puente del Amadorio. El concejal de Hacienda, Paco Pérez Buigues, asegura que no supondrá subida de impuestos y que se trata de una gestión responsable. Además, reprocha al PSOE su falta de propuestas y de visión de futuro para la ciudad.