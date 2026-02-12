El PSOE de La Vila impulsa el apoyo al nuevo modelo de financiación del Gobierno central

Los socialistas llevarán a pleno una moción para que el Ayuntamiento respalda el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de España, que pretende reformar un sistema caducado desde hace 12 años y aumentar los recursos para las comunidades.

Según la propuesta, la Comunitat Valenciana recibiría 3.669 millones de euros adicionales en 2027 (un 18% más), lo que permitiría reforzar servicios públicos como sanidad, educación, vivienda y dependencia, además de crear un fondo específico para hacer frente al cambio climático.