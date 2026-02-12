GRUPOS POLÍTICOS

El PSOE de La Vila impulsa el apoyo al nuevo modelo de financiación del Gobierno central

Los socialistas llevarán al próximo pleno una moción que reclama el respaldo institucional a una reforma que supondrá 3.669 millones más para la Comunitat Valenciana en 2027

El PSOE de La Vila apoya financiación autonómica
Los socialistas llevarán a pleno una moción para que el Ayuntamiento respalda el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de España, que pretende reformar un sistema caducado desde hace 12 años y aumentar los recursos para las comunidades.

Según la propuesta, la Comunitat Valenciana recibiría 3.669 millones de euros adicionales en 2027 (un 18% más), lo que permitiría reforzar servicios públicos como sanidad, educación, vivienda y dependencia, además de crear un fondo específico para hacer frente al cambio climático.

