El PSOE de Benidorm propone conmemorar junto con la comunidad colombiana el 70 aniversario del conocido como ‘Pacto de Benidorm’

El 24 de julio de 2026 se cumplirán 70 años de la firma del conocido como ‘Pacto de Benidorm’, un acuerdo entre los dos principales líderes políticos colombianos de aquella época, el liberal Alberto Lleras Camargo y el conservador Laureano Gómez, y que dio origen al Frente Nacional sentando las bases para el fin de la guerra civil en el país. Benidorm está hermanada con la ciudad colombiana de Manizales, y hay una importante comunidad colombiana en la ciudad que supera los 3.000 empadronados y también en la comarca de la Marina Baixa.

Desde el grupo municipal socialista han propuesto conmemorar esta efeméride. Escuchamos al concejal socialista Sergi Castillo

Como prueba de la importancia de este pacto el prestigioso escritor Gabriel García Márquez (1927-2014), premio Nobel de literatura, deja en sus memorias, publicadas el año 2002, una crónica breve de esta cita histórica y nombra a Benidorm.

Varias de las citas literarias sobre este pacto forman parte de una ruta literaria por la ciudad (“El Benidorm dels poetes”) puesta en marcha por el IES Bernat de Sarrià, que podría ser utilizada como punto de partida para la conmemoración.