El PSOE de Benidorm pide la dimisión de Lourdes Caselles por su inactividad durante años ante el ‘premio hotelero’

“Ha sido el gobierno de Toni Pérez el que inició el procedimiento para que los establecimientos se pongan al día cumplan con la modificación del Plan General” afirma la portavoz del gobierno municipal Lourdes Caselles.

Benidorm |

El PSOE de Benidorm ha exigido la dimisión de Lourdes Caselles, edil de Urbanismo y portavoz del PP, por su inactividad en el ‘premio hotelero’, lo que habría causado pérdidas al patrimonio municipal. Cristina Escoda acusa a Caselles y al alcalde Toni Pérez de permitir irregularidades durante años y de perdonar millones a empresarios mientras subían los impuestos. El Tribunal de Cuentas investiga tras una denuncia socialista que reveló informes técnicos pendientes desde 2017 y la falta de actuación hasta 2024.

Como respuesta, Caselles ha replicado que quienes deberían dimitir son “los ediles socialistas que gobernaron de 2009 a 2015 mirando hacia otro lado”. La portavoz del Gobierno local sostiene que ha sido el ejecutivo de Toni Pérez el que inició el procedimiento de regularización y que ya hay hoteles con documentación aprobada o en trámite.

