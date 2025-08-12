Oposición

El PSOE de Benidorm denuncia que el área de Juventud se quedó sin presupuesto en julio

Los socialistas señalan que el mes pasado se aprobó una nueva modificación presupuestaria, la decimosexta, para “rescatar” a Juventud que se había quedado “a cero” para afrontar la realización de actividades en lo que resta de año

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

El Grupo Socialista apunta que esta situación es consecuencia de la mala gestión del partido popular al no estar aprobados los presupuestos de 2025

Escuchamos a Cristina Escoda, portavoz PSOE Benidorm

Escoda ha explicado que desde el departamento de Juventud municipal ya se alertó del problema y se solicitó a la concejalía de Igualdad un traspaso presupuestario de 15.000 euros de la partida de ‘Reuniones y Conferencias’, que finalmente se autorizó bajo la justificación de que el crédito a transferir no menoscaba el servicio del departamento a prestar hasta final del año en curso.

