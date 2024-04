El PSOE de Benidorm critica que los nuevos aparcabicis instalados hace dos meses sigan inoperativos

La portavoz socialista Cristina Escoda reprocha al gobierno popular su falta de planificación para poner en marcha los denominados “sistemas inteligentes de aparcamiento de bicicletas”, y critica que no informen ni expliquen en estos puntos cuáles están operativos y cuáles no, generando gran confusión entre vecinos y turistas. Y es que no todos están inoperativos, pues al menos hay dos que pueden usarse de manera gratuita con un app.

Además, no es la única reclamación del PSOE sobre las bicicletas en Benidorm

El concejal de Movilidad, Francis Muñoz, ha respondido que están trabajando en la redacción de la licitación de dicho servicio, que ofertará un mínimo de 200 unidades que como novedad tendrán pedaleo asistido. Sobre los aparcamientos inteligentes, le escuchamos