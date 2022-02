JUANFRAN PÉREZ | ALCALDE FINESTRAT

"El proyecto de la Vía Verde de Finestrat está casi concluido"

El alcalde de Finestrat, Juan Francisco Pérez, ha visitado Onda Cero Marina Baixa y ha repasado algunas de las actuaciones recientes de su consistorio. Además, anuncia en Más de Uno Marina Baixa que el proyecto de Vía Verde que creará un vial únicamente para peatones y bicicletas está casi concluido. Se financiará con fondos Next Generation. Además, el compromiso de Finestrat con la sostenibilidad no acaba ahí. Pérez anunciaba también que está negociando con una Start Up de la localidad para que los promotores de nuevas construcciones tengan que utilizar energía solar