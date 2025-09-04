CONSORCI MARE

El próximo mes de octubre el Consorci Mare instalará los contenedores de textil y aceite usado en los municipios de Villajoyosa y Benidorm

Este convenio es una prueba piloto, de un año de duración, que contempla la implantación de contenedores de aceite y textil usado en los municipios.

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

El acuerdo de esta prueba piloto, que implantará contenedores de aceite y textil usado en los municipios, se ha formalizado en dos actos celebrados en ambos municipios. En Benidorm, han participado Toni Pérez, el alcalde de la localidad; el presidente del Consorci Mare, José Ramón González de Zárate, y el director de la zona centro y levante de la empresa gestora FCC, Ángel Garcilán. Más tarde, Vila Joiosa oficializó el acuerdo con las firmas del alcalde, Marcos Zaragoza, González de Zárate y el director de FCC.

Con este nuevo convenio, el Consorci Mare gestionará las fracciones de textil y aceite usado en Benidorm y la Vila Joiosa. Se implantarán contenedores en ambas ciudades y el Consorci Mare asumirá su transporte y tratamiento a través de empresas autorizadas.

