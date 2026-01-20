seguridad

Protección Civil de Villajoyosa incorpora dos desfibriladores externos automáticos

Estos desfibriladores se suman a otro tipo de material donado por dicha fundación a Protección Civil Villajoyosa, como una carpa para utilizarla en cualquier actuación necesaria por parte del cuerpo de seguridad y protección

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

Protección Civil de Villajoyosa incorpora dos desfibriladores externos automáticos
Protección Civil de Villajoyosa incorpora dos desfibriladores externos automáticos | Onda Cero Marina Baixa

El concejal de Seguridad Ciudadana, Jaime Santamaría, explicó que “estos nuevos desfibriladores de última generación se llevarán en los coches de Protección Civil para poder atender in situ cualquier emergencia en la que sean necesarios”. El edil del área agradeció a esta fundación esta donación, acompañado de miembros de Protección Civil y representantes de la entidad.

Los desfibriladores externos automáticos (DEA) son dispositivos portátiles livianos que permiten actuar en caso de paro cardiaco. Los dos coches de Protección Civil cuentan con una pegatina identificativa como “vehículo con desfibrilador”. Además, con la incorporación de este tipo de material técnico se amplía también la formación a los miembros de esta entidad.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer