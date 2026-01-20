Protección Civil de Villajoyosa incorpora dos desfibriladores externos automáticos

El concejal de Seguridad Ciudadana, Jaime Santamaría, explicó que “estos nuevos desfibriladores de última generación se llevarán en los coches de Protección Civil para poder atender in situ cualquier emergencia en la que sean necesarios”. El edil del área agradeció a esta fundación esta donación, acompañado de miembros de Protección Civil y representantes de la entidad.

Los desfibriladores externos automáticos (DEA) son dispositivos portátiles livianos que permiten actuar en caso de paro cardiaco. Los dos coches de Protección Civil cuentan con una pegatina identificativa como “vehículo con desfibrilador”. Además, con la incorporación de este tipo de material técnico se amplía también la formación a los miembros de esta entidad.