La IA protagoniza el III Foro Nacional de Turismo Deportivo de La Nucía

92 personas han participado esta mañana en el III Foro Nacional de Turismo Deportivo, Innovación e Inteligencia Artificial, en l’Edifici dels Esports, que ha sido inaugurado por la Consellera de Turismo Marián Cano. Una jornada que ha reunido a destacados representantes del ámbito deportivo, institucional y tecnológico para analizar los retos y oportunidades que plantea la inteligencia artificial y la innovación aplicada al deporte, a través de 5 ponencias y 2 mesas redondas. Además se ha retransmitido en directo por streaming a través del canal municipal de YouTube: lanuciaplay, por lo que ha tenido una gran repercusión.

La apertura de este III Foro Nacional de Turismo Deportivo contó con la presencia de Marián Cano, Consellera de Innovación, Turismo, Industria y Comercio, Luis Cervera, Director General de Deporte de la Generalitat Valenciana, José Hidalgo, pte. ADESP y FETRI y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía y Diputado de Deportes de la Diputación de Alicante.

Esta jornada organizada por el Ayuntamiento de La Nucía y cuenta con la colaboración de Generalitat Valenciana, Diputación de Alicante, Aqualia y ADESP.

“Futuro del Turismo Deportivo se debate en La Nucía”

Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, destacó la importancia para el municipio de ser sede de este III Foro Nacional de Turismo Deportivo. “En su tercera edición se ha consolidado este foro donde se debate el futuro del turismo deportivo y de la gestión deportiva, en esta ocasión gracias a la implantación de la Inteligencia Deportiva. Hemos logrado reunir a expertos en IA y la gestión deportiva a nivel empresarial, federativo y de administraciones. Han venido de toda España a “La Nucía, Ciudad del Deporte”, dónde se analiza hacia dónde vamos con la llegada de la IA” comentó Cano, que participó también como ponente para hablar de “los proyectos deportivos de futuro y de Smart City” de La Nucía.

IA Generativa y Automatización

La ponencia inaugural “IA Generativa y Automatización” de Isaac López, consultor de IA y triatleta (que ha competido en los Nacionales de Duatlón de La Nucía) tuvo una impactante puesta en escena con un asistente virtual del propio Isaac, que hablaba en varios idiomas en cuestión de segundos. Fue una conferencia eminentemente práctica en la que López explicó casos reales de IA para generar automatización de contenidos y datos, “para facilitarnos la vida en todos los ámbitos: profesional, deportivo y de salud”.

A continuación se ha celebrado la primera mesa redonda, don se ha debatido sobre la “Gestión de la IA e Innovación en el Deporte a nivel autonómico” en el que han participado Ángel Sabroso (Viceconsejero de Deportes de Canarias) o Jorge Aguirre Director INDAF del Gobierno de Navarra). “La IA ha venido para ayudar a la gestión deportiva y en la planificación del entrenamiento, gracias al rápido análisis de datos” comentó Aguirre. Mientras que Sabroso habló sobre el proyecto pionero del “Observatorio Canario de la Actividad Física y del Deporte”.

IA en el fútbol profesional

En la tercera ponencia Lalo García, fundador de Celta Lab, habló sobre “la incorporación de la IA en el fútbol profesional” y sobre el “aprendizaje automático de las cámaras autónomas de retransmisión de los partidos de fútbol y como la IA ha democratizado el acceso a la tecnología”.

Guillermo Heredia, CEO de LDV Innovation, comentó su “experiencia profesional en La Liga” y de los proyecto de IA en tiempo real para mejorar las decisiones deportivas y fan engagement.

Las federaciones juegan con IA

Los presidentes de federaciones deportivas protagonizaron la segunda mesa redonda del III Foro Nacional de Turismo Deportivo con Vicente Martínez (Tiro con Arco), Samuel Gómez (Salvamento y Socorrismo) y Felipe Pascual (Voleibol) bajo el título “Las Federaciones también juegan con inteligencia artificial”, donde dieron su visión de cómo ha cambiado su gestión y su deporte.

Clausura con Miguel Cardenal

Miguel Cardenal, ex pte. CSD y Catedrático de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y miembro del TASS, con su ponencia “La convergencia: IA-Deporte- Turismo” puso el broche de final a este foro nacional de La Nucía en su tercera edición. En ella habló cómo la IA se puede transformar un “Destino Deportivo Turístico”, ya que muchas personas comienzan a diseñar su viaje a través de una consulta en el Chat GPT “un destino donde poder entrenar bicicleta, con buen clima en febrero, hoteles y experiencias complementarias para la familia”, por ello es imprescindible que “la IA nos detecte y nos ponga en valor, calidad de los datos, para que nos recomiende como destino y como una experiencia vacacional completa”.