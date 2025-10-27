Turismo

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, visita Villajoyosa para la firma del convenio de promoción de ‘La Vila Gastronòmica’

El acto se celebrará a las 11 de la mañana en la Casa Museo La Barbera dels Aragonés, y contará con la presencia de autoridades autonómicas y municipales

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, visitará hoy lunes Villajoyosa para formalizar la firma del convenio entre Turisme Comunitat Valenciana y el Ayuntamiento destinado a impulsar la marca gastronómica local ‘La Vila Gastronòmica’.

Hace apenas unos meses, la Generalitat anunciaba este acuerdo de colaboración, valorado en 40.000 euros, con el objetivo de fomentar acciones de promoción del producto gastronómico local durante el año 2025. Estas iniciativas permitirán difundir la riqueza gastronómica del municipio y poner en valor el producto de kilómetro cero, consolidando a Villajoyosa como un referente de la gastronomía mediterránea y sostenible.

Entre las acciones de promoción que incluye el convenio con el Consell está la publicación de un libro que rendirá homenaje a Carlos Llorca Baus, uno de los impulsores de ‘La Vila Gastronómica’.

