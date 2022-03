El presidente de la Federación Provincial de Cofradías pide la dimisión de sus homólogos de Valencia y Castellón

Para la reelección de José Ignacio Llorca se han tenido que modificar los estatutos de la Federación de Cofradías de Pesca de Alicante ya que, hasta el momento, sólo podía presidirla un Patrón Mayor de cofradía y no un cofrade más que es lo que, en la actualidad, es José Ignacio Llorca. Llorca interpreta este dato como un interés evidente de los cofrades por mantenerle como dirigente.

Además, una de las primeras decisiones de la nueva junta directiva encabezada por Llorca ha sido la de la salida del colectivo, de la interfederal de la Comunidad Valenciana para luego exigir la dimisión de los presidentes de las Federaciones de Valencia y Castellón como "única vía para poder volver a entrar en la interfederal"

El ex-patrón mayor de la Vila Joiosa y actual presidente de la Federación hablaba hoy en Más de Uno Marina Baixa con nuestra compañera Marta Llinares y ha justificado esta por el episodio en que no le dejaron entrar a la reunión de cofradías con el Ministerio en Alicante y reitera que Alicante no se volverá a unir a Federación si no dimiten los presidentes de las cofradías de Valencia y Castellón

En el audio, la entrevista de Marta Llinares a José Ignacio Llorca.