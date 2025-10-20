Sucesos

La Policía Nacional detiene a tres varones por apropiarse de material de una empresa de vehículos por valor de 50.000 euros

La operación policial dio como resultado la detención del empleado de una empresa de repuestos para automóviles y de dos clientes que regentaban talleres de la zona

El trabajador detenido, de manera gratuita o a cambio de una contraprestación económica sacaba mercancía de la empresa y la depositaba en un contenedor donde era recogida por los otros dos detenidos

Los tres varones, de 34, 36 y 38 años de edad, han sido detenidos como presuntos autores de un delito de apropiación indebida. La investigación tuvo su inicio a raíz de una denuncia del director de una empresa de repuestos de vehículos en la que daba cuenta de la sustracción de material por valor de 50.000 euros por parte de un empleado de la misma.

Según sus manifestaciones, la empresa se percató de lo ocurrido tras realizar un inventario y detectar que les faltaba mercancía que no habían vendido, comprobando que dicho descuadre correspondía con uno de los establecimientos que la empresa tenía en la Cala de Finestrat de Benidorm.

Fruto de las averiguaciones realizadas por dicha empresa, se pudo determinar que un empleado sacaba material de la misma por la puerta trasera del establecimiento y lo depositaba en un contenedor para posteriormente ser recogido por terceras personas, tratándose de clientes que regentaban talleres de la zona.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Benidorm.

