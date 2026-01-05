Sucesos

La Policía Nacional detiene en Benidorm a un varón por la presunta comisión de cuatro robos con violencia mediante el método del tirón de cadena

Algunas de sus víctimas sufrieron lesiones leves debido a la violencia que el detenido empleaba para arrebatarles las joyas del cuello

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

Durante la investigación los agentes comprobaron que el presunto autor de 28 años de edad seleccionaba a sus víctimas atendiendo principalmente a la avanzada edad y a su indefensión, además de que las abordaba por la espalda y de forma sorpresiva para evitar cualquier tipo de reacción defensiva por parte de éstas.

Concretamente el objetivo del investigado eran las cadenas de oro y otras joyas que las víctimas llevaban colgadas en el cuello, cadenas que arrebataba de un fuerte tirón y que posteriormente son relativamente fáciles de introducir en el mercado de la compra y venta de oro.

Cabe destacar que algunas de sus víctimas sufrieron lesiones leves debido a la violencia que el detenido empleaba para arrebatarles las joyas del cuello.

Los agentes continúan con las investigaciones y el análisis de las joyas intervenidas, por lo que no descartan relacionar al detenido con otros siete robos con violencia que se están investigando.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de la localidad de Benidorm.

