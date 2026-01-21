La Policía Nacional detiene en Benidorm a dos varones por un robo con violencia tras el tirón de una cadena de oro a una mujer

Los hechos fueron observados por un Policía Nacional fuera de servicio que vio a un varón aproximarse a dos mujeres que se encontraban caminando por la vía pública llegando a arrebatar a una de ellas la cadena de oro que portaba en el cuello tras un fuerte tirón. El otro varón detenido realizaba labores de seguridad y espera a bordo de un vehículo con el que pretendían emprender la huida

Los detenidos son dos varones, de 18 y 26 años de edad. Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de la localidad de Benidorm.