La Policía Local de La Nucía adquiere dos nuevas motocicletas para su flota móvil

Estas dos nuevas unidades de gran cilindrada, suponen una renovación de la flota policial, que actualmente consta de 10 vehículos: 6 coches y 4 motos. Se trata de dos motocicletas de gran cilindrada (745 cc) tipo trail que permiten tanto la circulación por calles como por caminos de tierra. Las motos están equipadas con sirena y un mástil con luz led azul, 2 maletas laterales y una posterior al asiento.

Escuchamos a Bernabé Cano, alcalde de La Nucía

Con la adquisición de estas dos nuevas motocicletas se renueva el parque móvil de la Policía Local con estos vehículos que permiten desplazamientos de manera ágil y eficiente. Esta nueva adquisición ha permitido reponer dos unidades de motos que, dado su uso y antigüedad, ya se encontraban muy deterioradas.