Polémica en Villajoyosa por el cobro retroactivo de la basura

Los socialistas denuncian que se está facturando incluso a viviendas sin contenedores cercanos ni servicio de recogida, y cuestionan que se reclamen los últimos cuatro años sin haberse prestado el servicio.

Desde el equipo de gobierno explican que esta situación deriva del nuevo sistema estatal de cálculo aplicado por SUMA, que ha incorporado unidades del diseminado que antes no figuraban en el padrón. Señalan que, detectado el problema, se han suspendido los recibos, se están devolviendo los importes y se estudiará cómo ajustar la tasa a quienes no reciben el servicio completo.

El concejal recuerda que este asunto afecta también a otros municipios gestionados por SUMA debido al cambio del sistema.