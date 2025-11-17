tasa

Polémica en Villajoyosa por el cobro retroactivo de la basura

El Partido Socialista de Villajoyosa pedirá explicaciones al gobierno local por el cobro retroactivo de la nueva tasa de basura a vecinos de las partidas rurales

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

Polémica en Villajoyosa por el cobro retroactivo de la basura
Polémica en Villajoyosa por el cobro retroactivo de la basura | Onda Cero Marina Baixa

Los socialistas denuncian que se está facturando incluso a viviendas sin contenedores cercanos ni servicio de recogida, y cuestionan que se reclamen los últimos cuatro años sin haberse prestado el servicio.

Desde el equipo de gobierno explican que esta situación deriva del nuevo sistema estatal de cálculo aplicado por SUMA, que ha incorporado unidades del diseminado que antes no figuraban en el padrón. Señalan que, detectado el problema, se han suspendido los recibos, se están devolviendo los importes y se estudiará cómo ajustar la tasa a quienes no reciben el servicio completo.

El concejal recuerda que este asunto afecta también a otros municipios gestionados por SUMA debido al cambio del sistema.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer