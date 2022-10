El Pleno de la Vila Joiosa aprueba por unanimidad bonificar la instalación de placas solares

LEER MÁS "Hemos aprobado dos modificaciones de ordenanzas que ayudan a los ciudadanos

El Pleno extraordinario de la Vila Joiosa aprueba, como estaba previsto y por unanimidad, los dos puntos que llevaba en su orden del día: la exención del pago de las tasas por ocupación de vía pública con mesas y sillas para la hostelería en 2023 y la subida de la bonificación del IBI para viviendas que instalen placas solares, que ahora esta fijada en el 25% y va a pasar al 50%

En esta última moción, sin embargo, no todas las fuerzas políticas se han mostrado igual de conformes. Sí lo estaban con la modificación de la normativa, pero no con los términos en los que se llevaba a cabo. Y es que el Partido Popular, a través de su portavoz, Jaime Lloret, ha afirmado que se trata de "un experimento aprobado deprisa y corriendo por motivos electorales", pero que no está bien meditada "pues no especifica algunas cuestiones importantes a determinar". Así, citaba Lloret que no se determinaba una potencia mínima o un tope a las ayudas, por ejemplo.

A pesar de ello, el PP votaba a favor pero ya adelantaba que tal vez presente alegaciones para que se especifiquen todos estos detalles. Sí se especifica en cambio, que esta bonificación podrá disfrutarse sólo dos años, prorrogables a otros dos.

Por su parte, el edil de Hacienda, José Ramón Uclés, ha respondido que la normativa se ajusta a un convenio con SUMA gestión tributaria y que, por tanto, "no tendría sentido que el PP presentara alegaciones a algo que la propia entidad que debe marcar un patrón ha dado luz verde".

Por lo demás, unanimidad sin debate en el segundo punto: los hosteleros no pagarán la tasa por mesas y sillas en todo 2023