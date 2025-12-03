El Pleno de investidura de Nati Algado como alcaldesa de Finestrat será el viernes 12 de diciembre

Ya está marcada la fecha y la hora. El viernes 12 de diciembre a las 19:00 horas en el Ayuntamiento de Finestrat tendrá lugar el pleno de investidura de la alcaldesa, Nati Algado. Siguiendo los plazos que marca la ley desde la renuncia de Juanfran Pérez Llorca como Alcalde, tras su elección como Presidente de la Generalitat, se convoca esta sesión en la que Nati Algado, 1ª Teniente de Alcalde desde 2023, asumirá el relevo al frente del gobierno local.

El pleno de investidura se celebrará en la 1ª planta de la casa consistorial y se podrá seguir en directo por el canal FinestratDirecto de YouTube. También habilitarán pantallas en el exterior del mismo salón de plenos para seguir la sesión.

Además de la investidura de la Alcaldesa está prevista la toma de posesión del siguiente concejal que forma parte de la candidatura del Partido Popular a las elecciones municipales de 2023: Salvador Martínez Vaño. Cabe recordar que la corporación municipal del Ayuntamiento finestrense está constituida por 11 ediles del grupo municipal popular y 2 del grupo municipal socialista.

Con esta investidura, Nati Algado se convertirá en la primera mujer que llega a la Alcaldía de Finestrat.

Sobre NATI ALGADO

Natural de Finestrat, de 40 años de edad, es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Miguel Hernández de Elche y Doctora en Ciencias de la Salud por la Universidad de Alicante.

Vinculada a la política desde pequeña, ya que su padre, Vicente Algado y su tía, Mª Antonia Sellés, fueron concejales del Ayuntamiento de Finestrat, Nati Algado entra en política por el Partido Popular en 2019 al formar parte de la candidatura de Juanfran Pérez Llorca ocupando el nº 10 de la lista. Al lograr 10 concejales en esa cita con las urnas, Nati Algado accede al gobierno local y asume las concejalías de Sanidad, Juventud, Atención y participación ciudadana, además de ser portavoz adjunta.

En 2023 Juanfran Pérez Llorca revalida la Alcaldía por 3ª vez consecutiva y Nati Algado pasa a ser la 1ª Teniente de Alcalde. Asume también la portavocía del gobierno y las competencias de Cultura, Empleo y Formación, Igualdad, Comunicación y, nuevamente, Sanidad.

Dada su formación específica en el ámbito sanitario en 2023 fue designada Presidenta de la Comisión de Trabajo de Sanidad de la Federación Valenciana de Municipios y provincias (FVMP).

Durante estas dos últimas legislaturas con Nati Algado al frente de la Concejalía de SANIDAD se ha logrado implantar la consulta de Pediatría en los 2 consultorios de Finestrat. Era uno de los principales compromisos adquiridos por el gobierno local con la ciudadanía. Gracias a la reforma y ampliación del consultorio de La Cala la Generalitat atendió esta petición en esta legislatura, evitando así el desplazamiento de las familias desde La Cala hasta el centro médico del casco histórico. Otro avance en materia sanitaria a nivel municipal fue implantar el control del SINTROM en los consultorios de Finestrat. Hasta marzo de 2020 los vecinos/as de Finestrat tenían que desplazarse hasta el hospital comarcal para recibir este tratamiento. Desde esa fecha, lo reciben en la localidad. contribuyendo a mejorar la calidad de vida de estos pacientes, muchos de ellos personas mayores dependientes, y también de sus cuidadores.

Fue precisamente en marzo de 2020 cuando confinan a la población para evitar la propagación del virus del COVID. En esa circunstancia Nati Algado, además de estar al frente de Sanidad en el Gobierno local, se encuentra en 1ª línea de Medicina preventiva en la provincia de Alicante

Una de las medidas pioneras fue declarar La Cala de Finestrat playa libre de humos. Así, el Ayuntamiento de Finestrat se convierte en el 1º de España en aprobar por ordenanza la prohibición de fumar y vapear en su playa. Una medida sanitaria para proteger la salud de bañistas y visitantes y una medida medioambiental para frenar el daño causado por las colillas en la arena y el mar.

Este último año, la concejala de Sanidad ha impulsado la creación del Mapa de Activos para la Salud. Una consulta ciudadana presencial y on line para identificar, entre todos los agentes y vecinos/as, los recursos locales que contribuyen al bienestar físico y mental de la población. Entre esos activos se incluyen centros sanitarios, instalaciones deportivas, espacios naturales, asociaciones vecinales y entidades sociales, así como iniciativas comunitarias que contribuyen a mejorar la calidad de vida. De esta manera, cualquier persona que viva o elija vivir en Finestrat puede identificar fácilmente todos los recursos que hacen del municipio un lugar saludable.

En materia de EMPLEO, las cifras de desempleo han reducido considerablemente estos últimos años hasta un 6%, teniendo en cuenta el aumento de la población. También ha habido una apuesta fuerte por la formación y los talleres de empleo de LABORA dirigidos a la inserción laboral. Uno de los ejemplos más recientes y con mejor resultado es el acuerdo pionero de colaboración entre el Ayuntamiento y la empresa de transporte de viajeros AVANZA. Ante la necesidad de personal de la mercantil, acordaron la formación de conductores de autobús. Una formación remunerada y un contrato de trabajo garantizado durante 24 meses.

Con Nati Algado al frente del área de JUVENTUD de 2019 a 2023 se celebró el I Foro Jove de Finestrat para conocer las necesidades de los jóvenes entre 12 y 35 años y sentar las bases del I Plan Jove municipal, aprobado finalmente en sesión plenaria en octubre de 2022. El plan incluye un diagnóstico de la situación de la juventud local y la línea de actuación de esta administración en los próximos años.

El “Racó de Mares i Pares” también fue iniciativa de Algado desde Juventud y en el marco del proyecto “Educación en Prevención”. Consistió en crear un espacio de comunicación con las familias con hijos/as adolescentes para abordar, con expertos, preocupaciones como las adicciones al móvil y redes sociales, al alcohol y las drogas, el ciberacoso, los trastornos alimenticios, la ansiedad o la depresión. Un punto de encuentro para padres y madres que se reforzó en las aulas con sesiones dedicadas a trabajar las emociones con el alumnado. Destacar que esta iniciativa se mantiene en el tiempo, incorporando un espacio también para jóvenes.

Muy al hilo de estas actuaciones desde IGUALDAD son numerosas las acciones que ha llevado adelante: sesiones de coeducación en las aulas durante todo el curso escolar, talleres de trabajo de las emociones, cursos para personas mayores dirigidos a superar la brecha digital o actividades como la gimnasia para la salud. También se aprobó en esta legislatura el I Protocolo de actuación frente al acoso sexual y/o al acoso por razón de sexo del Ayuntamiento de Finestrat (junio 2023 ), el II Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Finestrat, la adhesión al Protocolo contra las violencias sexuales en espacios de ocio de la Comunitat Valenciana (agosto 2024).

En materia de CULTURA, son varios hitos en estos últimos 4 años como la Q de Calidad Turística que otorgó el Instituto de Calidad Turística Española (ICTES) al Museu de Finestrat en reconocimiento al esfuerzo del Ayuntamiento por la excelencia y la calidad que ofrece este espacio a visitantes, turistas y vecinos de Finestrat. En el Museu se han ampliado las actividades culturales con más exposiciones, con una apuesta potente por artistas locales, además de acoger otros eventos como presentaciones literarias y conferencias. Con la Q de Calidad Turística el Museu etnológico y arqueológico alcanza estos estandartes de calidad y lo hace desde un sitio privilegiado, en el centro histórico, en medio de un jardín botánico, el Parc Alcalde Miguel Llorca, que merece ser visitado.

También en estos últimos años es significativo el incremento del número de usuarios/as de la Biblioteca municipal pasando de 350 socios/as en 2022 a más de 800 en 2025. “En 3 años ha crecido más del doble, con años muy positivos como el 2024 y lo que va de 2025 con más de un centenar de altas anuales. No solo es importante el número de socios, también el número de préstamos, 5 veces más que en 2022. También en la Biblioteca se ha puesto en valor el espacio infantil y juvenil con una sala adecuada a modo de ludoteca, con mobiliario infantil, colorido y espacio de lectura cómodo para fomentar la visita de las familias con sus hijos/as desde edades tempranas.

La apuesta por acercar la cultura a todos los públicos llevó a lograr la entrada del Ayuntamiento en el Circuit Cultural Valencià mediante la adhesión al acuerdo marco entre la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y el Institut Cultural Valencià. Esto supone para Finestrat la llegada de eventos muy recordados por el público local como el concierto de la Spanish Brass, la danza aérea vertical “Anemoi”, el espectáculo “Olor a tiempo”, el musical de “El Rey León”, los monólogos de Goyo Jiménez y Luis Piedrahita, tributos a “El último de la Fila”, “Fito y Fitipaldis” o el más reciente, a Astor Piazzola, de la mano de Essentia Ensemble, entre otros.

Por último, recordar “Finestrat més teu”, la campaña de participación ciudadana promovida desde la Concejalía de Comunicación que dirige Nati Algado con el objetivo de escuchar a los vecinos y vecinas para conocer sus necesidades, sus ideas y aportaciones para mejorar Finestrat. Un municipio en continuo crecimiento y que necesita una administración atenta a las nuevas necesidades de la población: Qué quieren, qué les interesa, qué les preocupa.