Pleno extraordinario en Villajoyosa para aprobar un préstamo de 23 millones

El préstamo solicitado se afrontará a 28 años con dos de carencia sin comisiones adicionales

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

Esta mañana se informaba en Comisión Informativa de las condiciones de este préstamo con el objetivo de cumplir con el penúltimo paso para la adjudicación del préstamo a largo plazo con el que se afrontarán proyectos necesarios y productivos para el municipio, y que culminará finalmente el viernes en sesión extraordinaria.

Entre los proyectos previstos que se afrontarán con este préstamo se incluye el colector de aguas del Refoio cuya inversión prevista es de 4,5 millones de euros; la rehabilitación del puente sobre el río Amadorio (1,1 millones); la Casa de la Música (5 millones de euros); urbanización de accesos al IES Marcos Zaragoza (3,5 millones); aparcamiento disuasorio PP4 (330.000 euros); urbanización PP4 (3,2 millones); PP2 conexión avenida Benidorm (250.000 euros); rotonda Kongsberg (1 millón de euros); cementerio (400.000 euros); urbanización Montiboli (800.000 euros); acceso puerto norte (2 millones); fase 3 y 4 Termas (750.000 euros); y alumbrado público (500.000 euros).

