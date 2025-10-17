El pleno del Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado hoy en sesión extraordinaria la Cuenta General de 2024

La concejala de Hacienda, Aida García Mayor, ha explicado que, una vez atendidas las obligaciones financieras del próximo año, esta modificación permitirá cubrir pagos pendientes del ejercicio 2024, que no pudieron imputarse en el presupuesto anterior. Durante la sesión, también se ha informado sobre la existencia de un informe jurídico solicitado a raíz de la sentencia del parque natural de Serra Gelada, ya que podría tener repercusión en la tramitación de esta modificación presupuestaria.

Por su parte el grupo municipal socialista ha alertado, en el pleno extraordinario celebrado hoy, de la difícil situación en la que se encuentra el Ayuntamiento a la hora de tramitar y aprobar modificaciones presupuestarias tras ser firme la sentencia de Serra Gelada y los 344 millones de euros.