sesion plenaria

El pleno del Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado hoy en sesión extraordinaria la Cuenta General de 2024

Además, la corporación municipal ha dado luz verde, con los votos del equipo de gobierno y la abstención del grupo socialista y Vox, a una modificación presupuestaria de 3,3 millones de euros

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

La concejala de Hacienda, Aida García Mayor, ha explicado que, una vez atendidas las obligaciones financieras del próximo año, esta modificación permitirá cubrir pagos pendientes del ejercicio 2024, que no pudieron imputarse en el presupuesto anterior. Durante la sesión, también se ha informado sobre la existencia de un informe jurídico solicitado a raíz de la sentencia del parque natural de Serra Gelada, ya que podría tener repercusión en la tramitación de esta modificación presupuestaria.

Por su parte el grupo municipal socialista ha alertado, en el pleno extraordinario celebrado hoy, de la difícil situación en la que se encuentra el Ayuntamiento a la hora de tramitar y aprobar modificaciones presupuestarias tras ser firme la sentencia de Serra Gelada y los 344 millones de euros.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer