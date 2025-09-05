Las playas accesibles de Benidorm han superado este verano los 8.700 usuarios en sus tres puntos de baño adaptado

Este año, el Ayuntamiento ha reforzado el servicio con la incorporación de tres sillas anfibias infantiles, dos grúas y una nueva área en el mar con asientos y barandillas para facilitar el acceso a personas mayores y con movilidad reducida. Además de implantarse un sistema de señalización con códigos NaviLens.

Hasta el 30 de septiembre el horario de los puntos de playas accesibles es de 9.30 de la mañana hasta las 18.30 de la tarde. En el período de invierno también están plenamente operativos, en horario de 10 a 14.30 horas.