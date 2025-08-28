El Plan +Cerca de la institución provincial inyecta 1,8 millones de euros en los municipios de la comarca

En el ecuador de la legislatura esta mañana Toni Pérez, presidente de la Diputación de Alicante, ha hecho balance a los micrófonos de Onda Cero Marina Baixa destacando que el Plan + Cerca asciende en la comarca a 1.830.880 euros y que permite a los consistorios invertir estos fondos, sobre todo a pequeños municipios como Beniardá, Benimantell, Bolulla, Orxeta, Sella o Tarbena en proyectos que de otro modo sería difícil asumir para pueblos con un promedio de algo más de cien vecinos hasta unos trescientos.

Escuchamos a Toni Pérez, presidente de la Diputación Provincial

Igual que ya hiciera esta semana el ayuntamiento de la Vila, el presidente de la Diputación Provincial ha señalado que la regla de gasto del gobierno central penaliza a los municipios y frena el desarrollo local, ya que los ahorros que tienen los municipios o en el caso de la Diputación, casi igual de ahorros que de presupuesto anual, están condenados a no poder ser invertidos y restringen la capacidad de acción de las administraciones locales.

Por supuesto el presidente de la Diputación Provincial y responsable del Patronato de Turismo Costa Blanca ha destacado los buenos resultados que los destinos turísticos de la provincia y en especial la comarca han sido excelentes en este verano de 2025.