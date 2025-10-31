El Plan de Asfaltado de Villajoyosa continuará la próxima semana

Tráfico

Esta actuación tiene un presupuesto de tres millones de euros

Los trabajos del plan de asfaltado en Villajoyosa siguen en marcha esta semana y la próxima desde la concejalía de Tráfico se pide a los vecinos paciencia y que presten atención a las señalizaciones en cada una de las vías

Hoy viernes asfaltado en la avenida Benidorm y hoy también comenzará con el fresado de la calle Triana y Barberes (zona del polideportivo Marta Baldó) donde está previsto asfaltar a partir del lunes, 3 de noviembre. Se ruega a los vecinos y residentes prestar atención a la señalización en cada una de las vías, ya que la planificación puede estar sujeta a algún cambio según las necesidades de los trabajos.

Escuchamos a Jaime Santamaría, concejal de Tráfico de Villajoyosa

Un plan de asfaltado que tiene una inversión de tres millones de euros

