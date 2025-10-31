El Plan de Asfaltado de Villajoyosa continuará la próxima semana

Los trabajos del plan de asfaltado en Villajoyosa siguen en marcha esta semana y la próxima desde la concejalía de Tráfico se pide a los vecinos paciencia y que presten atención a las señalizaciones en cada una de las vías
Hoy viernes asfaltado en la avenida Benidorm y hoy también comenzará con el fresado de la calle Triana y Barberes (zona del polideportivo Marta Baldó) donde está previsto asfaltar a partir del lunes, 3 de noviembre. Se ruega a los vecinos y residentes prestar atención a la señalización en cada una de las vías, ya que la planificación puede estar sujeta a algún cambio según las necesidades de los trabajos.
Escuchamos a Jaime Santamaría, concejal de Tráfico de Villajoyosa
Un plan de asfaltado que tiene una inversión de tres millones de euros